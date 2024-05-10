В США оценили решение Путина выдвинуть Мишустина на пост премьера

Решение президента России Владимира Путина выдвинуть на пост премьер-министра страны Михаила Мишустина говорит о «стабильности и удовлетворенности» прогрессом своей команды внутри страны и за ее пределами. Об этом пишет Reuters.

В материале Михаил Мишустин называется «технократом», который помог пережить экономические проблемы, вызванные санкциями со стороны Запада. Кроме того, в «опасный для Путина момент» во время мятежа Евгения Пригожина Мишустин заявлял, что Россия должна сплотиться вокруг своего президента, говорится в тексте.

Сохранение правительства «станет сигналом стабильности и удовлетворенности Путина прогрессом своей команды внутри страны и за рубежом», пишет Reuters.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность председателя правительства.

Володин добавил, что 10 мая депутаты будут принимать решение от имени своих избирателей по этому вопросу. Обсуждение кандидатуры главы кабмина пройдет во всех фракциях, а в 14:00 (мск) состоится пленарное заседание Государственной Думы, в начале которого Мишустин выступит с докладом. После этого прозвучат вопросы депутатов и выступления от политических фракций, и в итоге состоится голосование по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства.

Ранее Матвиенко предложила Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ.