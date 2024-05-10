В WADA считают, что на Играх дружбы здоровье спортсменов может быть поставлено под угрозу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что на Играх дружбы здоровье спортсменов может быть поставлено под угрозу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Ранее WADA выражало обеспокоенность по поводу планов России провести Игры дружбы. Здоровье и справедливость по отношению к спортсменам могут быть поставлены под угрозу», — заявили в WADA.

Также в WADA напомнили, что организация не может ручаться за какую-либо антидопинговую программу, которая может существовать на Играх дружбы.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал санкции к российскому спорту подарком.