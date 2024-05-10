В WADA поддерживают контакты с Россией для получения взноса

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассказали, что поддерживают контакт с Россией для получения взноса за 2023 год от Министерства спорта России, передает ТАСС.

«В настоящее время WADA поддерживает контакты с государственными органами России с целью получения взноса. Ограничения, действующие в мировой банковской системе, усложняют этот процесс», — сказали в WADA.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. В организации сообщили, что российские атлеты будут должны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

5 февраля 2023 года глава WADA Витольд Банька заявил, что на Игры поедет небольшая группа россиян, которые будут в нейтральном статусе.

Ранее Илья Авербух сравнил WADA с раковой опухолью.