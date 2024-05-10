Черчесов оценил шансы Миранчука выйти на поле в финале Лиги Европы

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может выпустить Алексея Миранчука на поле в финале Лиги Европы, передает «Матч ТВ».

«Когда Миранчука брали в «Аталанту», я долго разговаривал с Гасперини. Он своеобразный тренер. Может и в финале его поставить. У него нет ничего заранее спланированного», — сказал Черчесов.

В полуфинале «Аталанта» по сумме двух матчей обыграла французский «Марсель». В ответном матче итальянская команда, встречавшаяся против «Марселя» на домашнем поле, одержала уверенную победу со счетом 3:0. Счет на 30-й минуте игры открыл Адемола Лукман, спустя 22 минуты преимущество бергамасков увеличил Маттео Руджери, а Эль Билала Туре на пятой компенсированной минуте установил окончательный счет.

В решающем матче «Аталанта» сыграет с леверкузенским «Байером».

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