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Китайская газета рассказала о жестком сигнале России Японии

SCMP: РФ послала жесткий сигнал Японии, возводя сеть баз для разведки на Курилах

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Shutterstock

Российская Федерация возвела сеть разведывательных баз на Курильских островах, посылая жесткий сигнал Японии из-за помощи Украине. Об этом пишет китайская газета South China Morning Post.

»Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, будут последствия», — заявил профессор факультета международных отношений Темпльского университета Джеймс Браун.

Издание пишет, что благодаря сети баз на Курилах Россия сможет отслеживать действия как Японии, так и США.

«Эти базы станут глазами и ушами, направленными на север Японии», — отмечается в публикации.

Накануне посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что власти Японии искажают историю, отодвигая на задний план неудобные темы и черные страницы прошлого страны, при этом определенные стремления рефлексии над событиями Второй мировой войны оказываются единичными.

Ранее посол заявил, что Россия примет меры для блокирования военных угроз на Дальнем Востоке.

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