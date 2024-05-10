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На земле впервые за 20 лет может произойти магнитная буря высшего уровня

Магнитная буря высшего уровня может произойти на Земле 11 мая впервые за 20 лет

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Depositphotos

На Земле впервые за 20 лет может произойти буря высшего 5-го уровня. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии.

Последний раз буря высшего уровня наблюдалась на Земле 11 сентября 2005 года.

Как рассказали в Лаборатории, с 7 по 9 мая Солнцем в сторону Земле выброшено четыре облака плазмы исключительного размера. Часть выбросов по дороге к планете должна слиться в единый еще более крупный объект, который по расчетам ударит по магнитному полю Земли в ночь на 11 мая.

Магнитная буря может достигнуть высшего уровня G5 с вероятностью 15 %, подчеркнули там.

Исчерпание солнечной взрывной энергии ожидается в течение 2-3 дней. Геомагнитные бури на Земле с разной степенью силы могут продолжаться до конца недели.

До этого доктор медицинских наук, терапевт Рина Заславская сообщила, что здоровому человеку можно не бояться магнитных бурь. При этом людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, следует внимательно отнестись к своему здоровью, отметила врач.

Ранее россиянам рассказали, чего ждать от магнитных бурь на Земле в 2024 году.

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