В Крыму украденных в заповеднике лебедей нашли в частном доме

В Крыму, в Ялтинском горнолесном заповеднике, неизвестные похитили пару лебедей, которые жили на Черепашьем озере. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

Пара лебедей пропала из заповедника в начале мая, на поиск птиц вышли не только сотрудники парка, но и местные жители и волонтеры. Лебедей удалось обнаружить на территории частного домовладения, проводится расследование.

По данным местных СМИ, в сентябре 2023 года пару лебедей, у одного из которых было перебито крыло, обнаружили сотрудники ГПЗ «Лебяжьи острова» во время осмотра птиц в сезон линьки, птиц вылечили и перевезли на Черепашье озеро.

До этого сообщалось, что в Петербурге полицейские спасли лебедя, замерзавшего на берегу Финского залива. Во время патрулирования акватории Финского залива 31 января, полицейские заметили на льду лебедя, который с трудом передвигался. Правоохранители подошли к птице и перенесли на берег, где лебедя передали ветеринарам врачам. Как сообщили орнитологи, птица получила переохлаждение, животному оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее длиннохвостую неясыть с раненым крылом спасли от ворон смоленские пожарные.