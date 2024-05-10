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В Молдавии резко отреагировали на присутствие Гуцул на параде Победы в Москве

Правительство Молдавии: Гуцул на параде Победы не представляла страну и ее народ

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Евгения Гуцул/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава Гагаузии Евгения Гуцул на параде Победы в Москве не представляла Молдавию и ее народ, поскольку она не является членом правительства. Об этом заявил пресс-секретарь кабмина Молдавии Даниэл Водэ, пишет Newsmaker.

«Евгения Гуцул не является членом правительства, она не представляет Молдову и не представляет народ всей страны», — заявил Водэ.

По его словам, граждане Гагаузии должны задаться вопросом, почему глава региона проводила 9 мая в Кремле с людьми, которые якобы ведут «агрессивные» боевые действия на Украине.

«Они [представители оппозиции Молдавии] предпочли быть рядом с Кремлем, восхваляя войну, вместо того чтобы быть вместе с молдаванами, празднующими мир», — подчеркнул Водэ.

До этого глава Гагаузии Евгения Гуцул поблагодарила президента России Владимира Путина за приглашение присутствовать на параде Победы в Москве и мероприятиях, посвященных празднику.

Ранее Санду объяснила, почему не утвердила Гуцул членом правительства.

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