Мать мальчиков, найденных в подвале дома в Петербурге, выкрала их из больницы

Мать живших с отцом в подвале детей выкрала их из больницы в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, трое братьев, находившихся в детской больнице на Бухарестской улице с конца апреля, исчезли из палаты в ночь на 9 мая. Днем ранее в медучреждении появилась мать мальчиков, ее разместили в стационаре по уходу за детьми. Через несколько часов она собрала детские вещи и покинула больницу вместе со своими сыновьями через окно. Узнав о произошедшем, медики передали информацию в полицию. Известно, что женщина не могла забрать детей без разрешения органов опеки.

Отец мальчиков проживал с ними в подвале дома на Московском шоссе, там он оборудовал раковину и туалет. В разговоре с журналистами он объяснил, что решил расстаться с их матерью, потому что их совместная жизнь сопровождалась частыми ссорами. Когда же женщина увезла сыновей в другой город, они рассказали отцу о постоянных конфликтах в новой семье. По словам мужчины, он покупал детям игрушки, сделал мебель, переезд в предназначенное для постоянного проживания помещение планировался к лету. Отец полагает, что мальчиков могут отдать матери, но со временем он надеется заработать на квартиру, оформить документы и вернуть детей. Он также добавил, что не был вписан в документы детей как отец, чтобы женщина могла получать пособие матери-одиночки.

Анастасия, мать мальчиков, заявила, что собирается судиться с больницей и «всеми людьми, которые лечили детей непонятно чем». По ее словам, в опеке к ней не имеют претензий, а сотрудники полиции хотят «быстрее дело закрыть».

«Сейчас дети там, где они и должны быть – дома», — заявила журналистам женщина.

До этого сообщалось, что поводом для госпитализации несовершеннолетних стала ОРВИ, а после выздоровления они остались в медучреждении из-за карантина. Сама родительница знала о том, что дети находятся в больнице, но долгое время не приезжала в Петербург, так как не могла найти жилье.

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