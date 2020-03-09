Покушение совершено на премьер-министра Судана
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На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока совершили нападение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу.
Кортеж Хамдока попытались атаковать, а политика - убить, когда он направлялся в понедельник на работу.
По некоторым данным, автомобиль Хамдока был взорван, однако премьер-министр выжил. Как рассказали в пресс-службе, у политика все хорошо.
«Он в порядке и находится в безопасном месте»,— добавили в пресс-службе.
Других подробностей случившегося пока нет.
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