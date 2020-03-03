Макрон прекратил пожимать людям руки из-за коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон придерживается мер безопасности и перестал пожимать людям руки. Об этом пишет журнал Paris Match, ссылаясь на окружение французского лидера.

По данным источников издания, Макрон «отказался от рукопожатий при встречах».

Также журнал сообщает, что для главы Франции разрабатывается специальный комплекс мер по защите от нового коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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