«Нервное» поведение Лукашенко объяснил политолог

Политолог Марат Баширов объяснил в интервью «Вечерней Москве» «нервное» поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По его мнению, причиной этому является тот факт, что Лукашенко не последователен в своих заявлениях.

Политолог уточнил, что сначала белорусский лидер заявлял об откачивании технической нефти из нефтепровода для НПЗ Минском.

«Теперь последовало сообщение, что Белоруссия собирается забирать оплаченную европейским покупателем нефть, которая должна следовать через территорию Белоруссии транзитом, за который заплатила Россия», — добавил Баширов.

Он также подчеркнул, что Запад не заинтересован в сотрудничестве с компаниями Белоруссии, а сотрудничество с Россией является «залогом выживания и развития».

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