В «Слуге народа» рассказали, как изменился Зеленский после президентства
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Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, как изменился Владимир Зеленский после избрания президентом Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».
Он отметил, что в период президентства Зеленский стал жестче.
Кроме того, депутат добавил, что у украинского лидера появилась хроническая усталость.
Арахамия также выразил надежду на то, что Зеленский не потеряет уверенность в своей команде.
Уточняется, что Владимир Зеленский занял пост главы Украины в мае 2019 года.
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