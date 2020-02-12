В «Слуге народа» рассказали, как изменился Зеленский после президентства

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, как изменился Владимир Зеленский после избрания президентом Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

Он отметил, что в период президентства Зеленский стал жестче.

Кроме того, депутат добавил, что у украинского лидера появилась хроническая усталость.

Арахамия также выразил надежду на то, что Зеленский не потеряет уверенность в своей команде.

Уточняется, что Владимир Зеленский занял пост главы Украины в мае 2019 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кремль пообещал судить о новом офисе Зеленского по поступкам

— В Раде заявили о попадании Зеленского в идеологическую ловушку

— Зеленский обсудил с министрами меры по «украинизации» молодежи Донбасса