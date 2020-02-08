Зеленский попросил Папу Римского о помощи в освобождении пленных в Донбассе
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил папу Римского Франциска о помощи в освобождении пленных в Донбассе. Об этом украинский лидер написал в своем Twitter.
По словам президента, понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире.
«Через 2 месяца после «Нормандии» в Париже я просил помочь с освобождением украинцев...», — написал Зеленский.
Он также отметил, что вдохновился после разговора с папой о мире на Украине.
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