Зеленский попросил Папу Римского о помощи в освобождении пленных в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский попросил папу Римского Франциска о помощи в освобождении пленных в Донбассе. Об этом украинский лидер написал в своем Twitter.

По словам президента, понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире.

«Через 2 месяца после «Нормандии» в Париже я просил помочь с освобождением украинцев...», — написал Зеленский.

Он также отметил, что вдохновился после разговора с папой о мире на Украине.

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