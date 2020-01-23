Путин возложил венок к памятнику героям восстания в варшавском гетто

Глава России Владимир Путин В Иерусалиме возложил венок к памятнику героям восстания в варшавском гетто. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин прибыл в Израиль в качестве гостя на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

Кроме того, помимо российского президента венки к монументе возложили представители всех государств, участвующих на форуме. Среди них — президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Молдавии Игорь Додон, президент Грузии Саломе Зурабишвили, король бельгийцев Филипп, король Испании Филипп VI и президент Австрии Александр ван дер Беллен.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН

— Путин не заметил принца Чарльза

— Путин прибыл в Иерусалим на День памяти жертв холокоста