Путин возложил венок к памятнику героям восстания в варшавском гетто
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Глава России Владимир Путин В Иерусалиме возложил венок к памятнику героям восстания в варшавском гетто. Об этом сообщает РИА «Новости».
Путин прибыл в Израиль в качестве гостя на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».
Кроме того, помимо российского президента венки к монументе возложили представители всех государств, участвующих на форуме. Среди них — президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Молдавии Игорь Додон, президент Грузии Саломе Зурабишвили, король бельгийцев Филипп, король Испании Филипп VI и президент Австрии Александр ван дер Беллен.
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