Мишустин заявил, что он готов к работе в должности премьера

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Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече... Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече...
Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече...
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин после встречи с представителями партии «Единая Россия» заявил, что готов к работе в должности главы правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

На соответствующий вопрос журналистов он ответил положительно.

До этого стало известно, что кандидат прибыл в Государственную думу. Там состоится его встреча с председателем ГД Вячеславом Володиным и фракциями.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина 16 января.

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