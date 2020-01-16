Мишустин заявил, что он готов к работе в должности премьера

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин после встречи с представителями партии «Единая Россия» заявил, что готов к работе в должности главы правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

На соответствующий вопрос журналистов он ответил положительно.

До этого стало известно, что кандидат прибыл в Государственную думу. Там состоится его встреча с председателем ГД Вячеславом Володиным и фракциями.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина 16 января.

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