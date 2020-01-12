Президент Абхазии намерен обжаловать решение о повторных выборах

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба обжалует решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о проведении повторных выборов главы государства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента.

Решение о повторных выборах было принято в условиях давления на судей на фоне захвата сторонниками оппозиции здания администрации президента, заявили в пресс-службе Хаджимбы.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила проведение новых президентских выборов на 22 марта 2020 года.

10 января Верховный суд Абхазии отменил решение Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.

Утром 9 января протестующие с требованием отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.

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