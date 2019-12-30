Опубликован архив с редкими фото и видео Путина
close
На сайте Кремля опубликованы редкие фотографии и видео за 20 лет нахождения президента России Владимира Путина у власти.
Отмечается, что альбом получил название «Путин. 20 лет». Ранее сообщалось, что все опубликованные кадры следаны личными фотографами и операторами российского лидера.
В альбоме опубликованные фотоснимки начинают хорологию с 31 декабря 1999 года. Медийные файлы разделены по разделам по годам. Каждый файл имеет описание и дату съемки.
Также есть возможность переключения текстовой информации на английский язык.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— На сайте Кремля опубликуют альбом «Путин.20 лет» с редкими фото и видео