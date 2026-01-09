В Росавиации рассказали о работе московских аэропортов в условиях непогоды

Аэропорты столичного региона продолжают принимать и отправлять самолеты, несмотря на аномальный снегопад в Москве и области. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково в период с 00:00 до 8:00 мск обслужили 135 рейсов на вылет и прилет. В настоящее время службы этих аэропортов работают в усиленном режиме, при этом они имеют все необходимые средства для обслуживания самолетов в условиях непогоды.

«Проводится чистка перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что с 19:00 мск 8 января до 7:00 мск 9 января уборка снега с территории московских аэропортов осуществлялась 29 раз.

Кореняко назвал чистку необходимой в зимний период процедурой, в том числе проводимой для обеспечения безопасности полетов. Он обратил внимание, что из-за уборки снега в расписание полетов могут вносить корректировки.

«Два воздушных судна в течение минувшей ночи «ушли» на запасные аэродромы», — уточнил пресс-секретарь Росавиации.

Утром 9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москву и область накрыла сильная метель. На юге Московской области за минувшие сутки выпало до 65% месячной нормы осадков, подчеркнул он.

Ранее в Москве из-за снегопада задержали более 70 авиарейсов.