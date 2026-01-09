Московскую железную дорогу перевели на усиленный режим работы

Московскую железную дорогу (МЖД) перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Железнодорожники проводят непрерывные круглосуточные работы по очистке инфраструктуры от снежных заносов.

«В настоящее время на линии работает 112 единиц специальной техники (снегоочистительные, снегоуборочные и пневмообдувочные машины), для очистки путевой и пассажирской инфраструктуры задействовано около 4,5 тыс. человек», — говорится в сообщении.

При необходимости будут задействованы дополнительные силы, отметили в пресс-службе. По ее данным, помех для поездов в связи с работами нет.

Утром 9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москву и область накрыла сильная метель. На юге Московской области за минувшие сутки выпало до 65% месячной нормы осадков.

Накануне мощный снегопад обрушился на Москву раньше срока. На этом фоне в трех московских аэропортах задержали более 70 рейсов.

Ранее непогода частично обесточила Орловскую область.