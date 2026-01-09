Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Московскую железную дорогу перевели на усиленный режим работы

МЖД: железная дорога столицы переведена на усиленный режим работы
Mikhail Leonov/Shutterstock/FOTODOM

Московскую железную дорогу (МЖД) перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Железнодорожники проводят непрерывные круглосуточные работы по очистке инфраструктуры от снежных заносов.

«В настоящее время на линии работает 112 единиц специальной техники (снегоочистительные, снегоуборочные и пневмообдувочные машины), для очистки путевой и пассажирской инфраструктуры задействовано около 4,5 тыс. человек», — говорится в сообщении.

При необходимости будут задействованы дополнительные силы, отметили в пресс-службе. По ее данным, помех для поездов в связи с работами нет.

Утром 9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москву и область накрыла сильная метель. На юге Московской области за минувшие сутки выпало до 65% месячной нормы осадков.

Накануне мощный снегопад обрушился на Москву раньше срока. На этом фоне в трех московских аэропортах задержали более 70 рейсов.

Ранее непогода частично обесточила Орловскую область.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27583309_rnd_3",
    "video_id": "record::fed69a72-c153-4cc1-b64a-9edf8519f8f7"
}
 
Теперь вы знаете
«Фригидность». Что скрывается за этим термином и когда пора к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+