Зеленский отреагировал на удар «Орешником» по Украине

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины, в том числе ракетой средней дальности «Орешник», нацелившись на объекты энергетики. Об этом в своем Telegram-канале написал глава государства Владимир Зеленский.

«Всего за эту ночь было 242 дрона, только баллистических ракет и именно против объектов энергетики и гражданской инфраструктуры – 13, одна баллистическая ракета средней дальности «Орешник», а также 22 крылатые ракеты», — написал Зеленский.

Он анонсировал встречу «энергетического штаба», на котором будут обсуждать восстановительные работы.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года. В МО заявили, что все цели удара были достигнуты. В частности, ВС РФ поразили цеха по производству беспилотников, которые использовались во время налета на резиденцию Путина, а также энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного (ВПК) комплекса Украины.

