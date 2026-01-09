Пара российских пенсионеров четыре дня не могла выбраться из дома из-за снегопада

В Новосибирской области пара четыре дня не могла выбраться из дома из-за снега

В Новосибирской области пожилая пара из-за снегопада четыре дня не могла выбраться из дома. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона.

Инцидент произошел на территории садового товарищества «Кирпичник» в Мошковском районе. Супруги в возрасте 78 и 65 лет оказались в заточении в своем дачном доме после сильного снегопада — они не могли самостоятельно выбраться на протяжении четырех дней.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что у пожилого мужчины отнялась нога, и он не мог ходить. Сотрудники экстренных служб эвакуировали его с помощью специальных волокуш до ожидавшего снегоболотохода. После этого пенсионеров доставили к ближайшей дороге и передали родственникам, которые приехали на личном авто. От медицинской помощи пара отказалась.

