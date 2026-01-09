Китайцы сделали его специально под Россию. Тест-драйв Changan CS75 Plus

С 2023 года Changan продавал на российском рынке кроссовер CS75 Plus третьего поколения, но модель так и не стала популярной — потенциальных покупателей, вероятно, отталкивали отсутствие полного привода и старые технологии. В четвертом релизе у этой модели уже есть полный привод. Будет ли она интересна российским покупателям, выясняла «Газета.Ru».

Тест нового кроссовера проходил в Мурманской области, где зима бывает довольно экстремальной. Вдобавок на это время года приходится полярная ночь с северным сиянием. Новое поколение CS75 Plus сохранило узнаваемые черты предшественника, но при этом существенно изменился дизайн и техническая начинка. За стилистику этой машины отвечает экспат в Changan Клаус Зичиора, раньше он «рисовал» модели для Volkswagen Group, включая хетчбэк Golf, а также несколько автомобилей Audi и Porsche.

Внимательный осмотр показал, что ни одна кузовная панель старого кроссовера не перешла в новую генерацию. Габариты при этом изменились: длина увеличилась с 4 710 мм до 4 770 мм (на 60 мм); ширина выросла с 1 865 мм до 1 910 мм (на 45 мм). Кроме того колесная база растянута с 2 680 мм до 2 770 мм (на 90 мм ).

Эти изменения положительно сказались на комфорте в движении и объеме салона. Пространство для ног пассажиров сзади увеличилось на 10 мм, а потолок над головой поднялся на 23 мм.

Светотехника и детали экстерьера

Новая оптика стала одним из главных достоинств модели. Фары с тремя горизонтальными полосами и блоками в форме бумерангов визуально расширяют кузов. Сзади расположены узкие фонари, объединенные в линию. Они не только выглядят стильно, но и выполняют функцию динамических указателей поворота.

Мощные сдвоенные выхлопные патрубки — не только для красоты, за каждым из них стоит свой резонатор глушителя. В российской версии выдвижные дверные ручки заменили на традиционные, что исключает проблемы с их замерзанием в мороз.

Интерьер

Если предыдущее поколение отличалось довольно простым и незамысловатым интерьером, то новый CS75 Plus радует полностью переработанным внутренним пространством. Обновилась архитектура передней панели, изменены кресла, материалы отделки и элементы управления. В версии с бежевыми сиденьями и панелями автомобиль выглядит особенно дорого благодаря вставкам из искусственной замши и имитации деревянного шпона.

Передние сиденья выполнены из перфорированной кожи Nappa. Теперь подголовники мобильны и их можно регулировать, в отличие от прежней машины, где они были единым целым со спинкой сиденья. Пассажирское кресло оснащено восемью режимами массажа, выдвижной оттоманкой и функцией «нулевой гравитации» — это маркетинговое словечко, за которым скрывается всего лишь трансформация сиденья в полулежачее положение.

Передняя панель выполнена в минималистичном стиле, напоминающем модели премиального подразделения Avatr (входит в Changan). Физических кнопок практически нет: управление подогревом сидений, стекол и руля вынесено в электронное меню, а «аварийка» расположена на потолке, что требует привыкания.

Мультимедийная система впечатлила размерами — приборная панель (10,3 дюйма) и экран мультимедиа (14,6 дюйма). К этому добавьте «штурманский» планшет (12,3 дюйма) напротив переднего пассажира.

В компании особо отметили, что экраны у мультимедиа особо чувствительные, они тоже нового поколения — почти как на последних моделях iPhone.

По факту оказалось, что как раз на касания они реагируют не очень четко. Также максимальная версия CS75 оснащается аудиосистемой Pioneer с 14 динамиками, один из них даже встроен в подголовник водительского кресла.

Второй ряд и багажник

Второй ряд сидений оснащен спинками, разделяющимися в пропорции 60:40, с двумя положениями наклона и подогревом боковых секций дивана. Сзади всего один USB-разъем для пассажиров и отсутствует раздельная климатическая регулировка — воздуховод один для всех.

Объем багажника по сравнению с прежней машиной уменьшился до 610 литров (на 10 литров). Проем самого отсека удобен, а в боковую секцию за аркой колеса помещаются две канистры с омывающей жидкостью. Полноразмерная запаска не влезла, зато есть органайзер.

Ходовые качества

Новый CS75 Plus построен на модульной платформе, аналогично той, что используется для семейства Changan UNI. Помимо того, что автомобиль стал длиннее и шире, он теперь еще и ниже на 3 мм (клиренс — 190 мм), жесткость кузова на кручение выросла на 15%. В сумме это положительно сказалось на управляемости, автомобиль стал более собранным и предсказуемым в поворотах.

По заявлению компании, полный привод реализован через муфту BorgWarner VI поколения, которая подключает задние колеса за 0,2 секунды. В режиме «Эко» автомобиль становится переднеприводным, а в режимах «Снег», «Грязь» и «Песок» способен преодолевать легкие бездорожья, подключая заднюю ось.

Единственный двухлитровый бензиновый двигатель работает на бензине и выдает мощность в 235 сил и 390 Нм крутящего момента. Он агрегатируется с не менее безальтернативным восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. Степень сжатия в цилиндрах снижена до 9,5 атмосферы.

Автопроизводитель уверяет, что это позволяет использовать бензин АИ-92 и повышает долговечность мотора. Хотя на тест-драйве в эту машину заправляли бензин не ниже АИ-95. Средний расход в смешанном цикле во время теста составил 9,5 литра на 100 км (при заявленных 8,8 литра). Паспортный разгон до 100 км/ч занимает 7,4 секунды.

Царство снега

Когда на Москву только-только скромно падали первые снежинки, в Мурманской области все уже было занесено снегом, а температура за бортом временами доходила до минус 28 градусов — отличный способ проверить новинку на устойчивость к российскому климату. Автомобиль достойно проявил себя в условиях суровой зимы.

Кроссовер представлен на рынке в двух комплектациях. Базовая — от 4,1 млн рублей, максимальная — от 4,24 млн рублей.

В целом Changan CS75 Plus — сбалансированный кроссовер с хорошей динамикой и полным приводом. Благодаря современному дизайну и хорошему оснащению, автомобиль имеет все шансы стать популярным в России. Правда, если посмотреть на стоимость, то доступным назвать его довольно трудно, а конкуренция в этой ценовом сегменте очень высока.