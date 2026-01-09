Размер шрифта
Кабмин продлил упрощенный порядок ввоза в Россию смартфонов и компьютеров

Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза в Россию отдельных видов электронных устройств до конца 2026 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что данная мера призвана не допустить дефицита такого вида продукции на внутреннем рынке на фоне введенных антироссийских санкций.

«Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику», — говорится в пояснительной записке к документу.

В кабмине пояснили, что нотификация — это специальный документ для ввоза устройств, которые каким‑либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. К таким относятся, в частности, смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации.

До этого «Известия» писали, что около 70% смартфонов Apple, проданных в России в 2025 году, были ввезены в страну нелегально, с уклонением от налогов и таможенных платежей. Основной канал ввоза — страны Евразийского экономического союза, что позволяет избегать уплаты пошлин и НДС. В результате цена на одну и ту же модель у нелегальных продавцов может быть ниже на 70% по сравнению с легальными магазинами.

Ранее сообщалось, что поставки китайских смартфонов и ноутбуков в Россию резко сократились.

