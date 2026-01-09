9 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

9 января в мире отмечают День хореографа, а в России играют в прятки с зимой, продолжая святочные гулянья. Церковь в этот день чтит память первого христианского мученика Стефана, пострадавшего за веру в Христа. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 9 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 9 января

День игры в прятки с зимой в России

Неофициальный праздник, связанный с народными святочными традициями. В период между Рождеством и Крещением народ традиционно устраивал гулянья и игры. Существовало много обрядов, чтобы «напугать» или «ускорить» зиму. Например, ходили друг другу в гости в легкой одежде — считалось, что увидев людей без шапки и тулупа, стужа уйдет быстрее. Чтобы усилить устрашающий эффект, некоторые ярко раскрашивали лица.

Международный день хореографа

Это профессиональный праздник людей, которые создают танцы. Хореографы придумывают движения, строят композицию, соединяют ее с музыкой и превращают в живое сценическое действие. В России системный подход к танцевальному образованию был начат в 1738 году, когда учредили Танцевальную школу Ее Императорского Величества (ныне Академия русского балета имени Вагановой). Сегодня весь мир знает российских исполнителей и хореографов, среди которых Юрий Григорович Игорь Моисеев . Искусство подобных им мастеров давно вышло за пределы балетной сцены. Хореографы востребованы в театре, кино, на эстраде и даже в фигурном катании, где их работа превращает спорт в поэзию движения.

Руководитель Государственного академического ансамбля народного танца СССР Игорь Моисеев на репетиции Борис Кауфман/РИА Новости

Какие праздники и памятные даты отмечаются 9 января в других странах

Тока Эбису — Япония. В городах Японии 9 января начинается трехдневный праздник в честь Эбису, одного из семи богов счастья, богатства и удачи, покровителя торговцев и рыбаков. Самые массовые шествия проходят в Токио, Осаке и Киото — в каждом из этих городов есть большой храм, посвященный божеству. К нему по главным улицам двигается торжественная процессия, в центре которой располагается фигура Эбису. В праздник повсюду продаются ветви бамбука, которые считаются символом удачи. Чтобы ее привлечь, нужно прикрепить на ветку несколько талисманов — например, грабельки для «загребания денег», барабан или рисовую соломку.

День республики — Республика Сербская. Праздник приурочен к провозглашению в этот день в 1992 году Сербской Республики Боснии и Герцеговины. С этой даты принято вести отсчет истории современной государственности сербов в составе Боснии и Герцеговины.

День мучеников — Панама. Памятная дата учреждена в память о трагических событиях 9 января 1964 года, когда панамские студенты, протестовавшие против контроля США над зоной Панамского канала, были расстреляны американскими войсками.

Религиозные праздники 9 января

День памяти первомученика Стефана

Святой Стефан известен как первый христианин, принявший мученическую смерть за веру. Его история считается примером стойкости убеждений и прощения врагов.

В Иерусалиме I века Стефан был одним из лидеров первой христианской общины. Его проповеди о Христе провоцировали ожесточенные споры с иудейскими духовенством. Они обвинили его перед советом старейшин (Синедрионом) в богохульстве и оскорблении Моисеева закона. На суде Стефан смело выступил с обличительной речью, после чего его приговорили к смерти и побили камнями за городской стеной. Умирая, он, подобно Христу, молился о прощении своих убийц.

Карло Кривелли, Святой Стефан Wikimedia Commons

9 января Русская православная церковь вспоминает: • преподобного Феодора Начертанного, Константинопольского;

• преподобного Вонифатия Феофановского, Киевского, игумена;

• святителя Феодора I, архиепископа Константинопольского;

• священномученика Тихона (Никанорова), архиепископа Воронежского;

• мученицы Антонины Брянских. Католическая церковь чтит память святого Адриана Кентерберийского.

Народные праздники и приметы 9 января

Степанов день

В старину день называли Степановым, от имени первого христианского мученика Стефана. На него было принято заключать договор с пастухами, которых нанимали на лето для ухода за домашним скотом. В народе говорили: «Степанов день пастуха кормит». В поисках работы пастухи приходили домой к крестьянам, которые держали скот. В качестве подарка приносили выпивку и закуски, и тут же во время ужина договаривались и били по рукам.

В этот день девушки избавлялись от своих печалей. Для этого устанавливали «пагубную чашу» и сливали в нее воду, смывая таким образом тоску с сердца. Емкость с водой оставляли на холоде, а поутру доставали кусок льда и разбивали на мелкие осколки. Еще существовал ритуал гадания на суженого: девушка рассыпала на стол зернышки и откладывала по парам. Если в конце осталось одно зернышко, замужества в этом году не стоило ждать.

9 января продолжались Святки. Устраивались гулянья и игры, молодежь ходила по домам и поздравляла всех с праздниками, пела песни о хорошем урожае и счастливом годе.

Приметы

Снег хлопьями на Степанов день — к ненастью и мокрой дороге.

Обильный снегопад сулит богатый урожай летом.

Рукоделие нужно завершить до захода солнца, иначе нечисть запутает все нитки.

На Степанов день нельзя оставлять крошки на столе или выбрасывать, иначе высшие силы накажут за расточительство. Крошки лучше отдать птицам.

Какие исторические события произошли 9 января

1702 год — состоялась битва при Эрестфере между русскими и шведскими войсками в ходе Северной войны, где победа российской армии стала одним из значимых успехов Петра I.

М. Б. Греков. «Атака шведов ярославскими драгунами у деревни Эрестфер 29 декабря 1701 года» Wikimedia Commons

1792 год — заключен Ясский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1787–1791 годов.

— заключен Ясский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1787–1791 годов. 1799 год — премьер-министр Великобритании Уильям Питт-младший впервые в мире ввел подоходный налог.

— премьер-министр Великобритании Уильям Питт-младший впервые в мире ввел подоходный налог. 1877 год — в России создано «Общество взаимного вспоможения русских артистов», прообраз будущего Союза театральных деятелей.

— в России создано «Общество взаимного вспоможения русских артистов», прообраз будущего Союза театральных деятелей. 1932 год — в руинах древнего поселения Монте-Альбана в Мексике обнаружен богатейший клад XIII века индейского народа сапотеков.

— в руинах древнего поселения Монте-Альбана в Мексике обнаружен богатейший клад XIII века индейского народа сапотеков. 1951 год — официально открыто здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

— официально открыто здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. 1958 год — Совет министров СССР принял постановление об организации Новосибирского государственного университета.

— Совет министров СССР принял постановление об организации Новосибирского государственного университета. 1996 год — боевики Салмана Радуева захватили здание роддома и больницу в дагестанском Кизляре.

— боевики Салмана Радуева захватили здание роддома и больницу в дагестанском Кизляре. 2007 год — Стив Джобс представил первый iPhone.

Стив Джобс демонстрирует публике самый первый iPhone, 2007 год Paul Sakuma/AP

Дни рождения и юбилеи 9 января

В 1797 году родился Фердинанд Врангель — российский мореплаватель и полярный исследователь, описавший в экспедиции побережье Сибири от реки Индигирка до Колючинской губы.

— российский мореплаватель и полярный исследователь, описавший в экспедиции побережье Сибири от реки Индигирка до Колючинской губы. В 1804 году родился Яков Ростовцев — военный и государственный деятель, разработчик крестьянской реформы.

— военный и государственный деятель, разработчик крестьянской реформы. В 1807 году родилась княгиня Елена Павловна (имя при рождении Фредерика Вюртембергская) — супруга князя Михаила Павловича, благотворительница и сторонница отмены крепостного права.

(имя при рождении Фредерика Вюртембергская) — супруга князя Михаила Павловича, благотворительница и сторонница отмены крепостного права. В 1859 году родился Петр Кащенко — знаменитый российский психиатр.

В 1908 году родилась Симона де Бовуар — французская писательница, философ, идеолог феминизма, супруга Жан-Поля Сартра.

— французская писательница, философ, идеолог феминизма, супруга Жан-Поля Сартра. В 1913 году родился Ричард Никсон — 37-й президент США.

— 37-й президент США. В 1924 году родился Сергей Параджанов — кинорежиссер, сценарист, художник, автор фильмов «Тени забытых предков» и «Цвет граната».

Рубен Мангасарян/РИА Новости

Кто отмечает день рождения

82 года исполняется Джимми Пейджу — британскому гитаристу, композитору, участнику рок-группы Led Zeppelin.

— британскому гитаристу, композитору, участнику рок-группы Led Zeppelin. 71 год исполняется Джею Кей Симмонсу — киноактеру, лауреату премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, известному по фильмам «Одержимость» и «Человек-паук».

— киноактеру, лауреату премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, известному по фильмам «Одержимость» и «Человек-паук». 56 лет исполняется Ларе Фабиан — бельгийско-канадской певице, автору песен и композитору.

— бельгийско-канадской певице, автору песен и композитору. 44 года исполняется Кэтрин, принцессе Уэльской (в девичестве Кэтрин Элизабет Миддлтон) — супруге принца Уильяма.

Global Look Press