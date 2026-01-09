Размер шрифта
Российские войска поразили склад и три блиндажа ВСУ в ДНР

Минобороны РФ: группировка «Восток» уничтожила склад ВСУ и два НРТК в ДНР
РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Юг» уничтожили три блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ), два робототехнических комплекса и один склад с материальными средствами в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что три блиндажа с живой силой ВСУ были обнаружены разведчиками 6-й мотострелковой дивизии. Они передали координаты целей расчетам гаубицы «Мста-Б» и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Операторы беспилотных систем точными попаданиями уничтожили два блиндажа, третий блиндаж был уничтожен расчетом 152-миллиметровой артиллерии точным ударом», — говорится в заявлении.

Кроме того, расчет гаубицы Д-30 в составе 6-й мотострелковой дивизии поразил склад с материальными средствами украинских войск на Константиновском направлении. Российские операторы БПЛА, в свою очередь, вывели из строя два наземных робототехнических комплекса (НРТК).

8 января советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что штурмовики и бойцы групп закрепления Вооруженных сил РФ заходят в Константиновку с южного направления и ведут бои на территории населенного пункта. Также он отметил «серьезные успехи» российских подразделений со стороны трассы Часов Яр — Константиновка.

Ранее в Генеральном штабе ВС РФ заявили о контроле над более чем 50% территории Константиновки.

