В столице Украины ввели экстренные отключения электричества

«Страна.ua»: в Киеве после прилетов ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения электричества ввели в Киеве после ночных прилетов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В частности, с перебоями ходит метро», — отметили журналисты.

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Telegram-канал «Военная хроника» написал, что на украинскую столицу начался массированный налет беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.

Комментируя ситуацию, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после очередной серии взрывов в городе оказалась повреждена критическая инфраструктура. На этом фоне в ряде районов начались проблемы с водо- и электроснабжением.

По данным Telegram-канала SHOT, удар мог быть нанесен по самой мощной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на территории Украины. Речь идет о ТЭЦ-6 в Киевской области.

В публикации подчеркивалось, что взрывы в столице страны произошли примерно в тот же момент, что и во Львовской области. В последней, предположительно, удары пришлись на Стрыйское газовое месторождение и подземное хранилище газа.

Ранее в родном городе Зеленского после прилетов произошло частичное отключение света.

