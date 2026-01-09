Размер шрифта
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

В Минпромторге заявили о снижении параллельного импорта в России

Алиханов: прогноз Минпромторга по параллельному импорту потерял актуальность
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Согласно прогнозам Минпромторга, объем параллельного импорта в России в 2026 году продолжит снижаться. Об этом в интервью ТАСС заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«Что касается 2026 года, мы прогнозируем дальнейшее снижение объемов параллельного импорта», — отметил он, подчеркнув, что основной задачей министерства является систематическое замещение параллельного импорта за счет развития собственного производства, а также увеличения поставок из дружественных стран.

По словам Алиханова, список товаров для параллельного импорта регулярно корректируется, а сокращение по отдельным его категориям будет происходить по мере появления аналогов на российском рынке, как за счет поставок из дружественных стран, так и после восстановления официальных каналов поставок.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил расширить импорт в Россию приоритетных товаров, в том числе не имеющих отечественных аналогов. Одной из мер является изменение структуры импорта товаров и услуг, в том числе расширение импорта приоритетных групп товаров и услуг (трудоинтенсивные товары и услуги, а также технологические решения, не имеющие отечественных аналогов).

Ранее сообщалось, что в России сократят параллельный импорт по ряду категорий товаров.

