Трамп утверждает, что российские военные отказались «связываться» с США из-за танкера

Трамп: российские военные отказались связываться с США из-за танкера и ушли
Jonathan Ernst/Reuters

Захваченный американскими военными в Атлантике танкер под российским флагом «Маринера» сопровождали и охраняли российские корабли, однако они решили «не связываться» с Соединенными Штатами и ушли. С таким утверждением выступил глава государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Знаете, мы перехватили российское грузовое судно, которое туда добралось. <...> Ну, у них там были российские корабли, которые его охраняли. Они решили с нами не связываться, и мы взяли это судно. Сейчас оно разгружает нефть», — рассказал Трамп.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что Россия направила подводную лодку для сопровождения танкера «Маринера», который США пытались захватить у берегов Венесуэлы. WSJ отмечает, что ситуация с танкером стала очередной острой точкой в противостоянии России и США.

Официальной информации и каких-либо комментариев со стороны России по этому поводу не поступало.

Ранее Макрон раскритиковал внешнюю политику США при Трампе.

