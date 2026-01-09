Врач предупредил, что после праздников когнитивные функции ухудшаются на две недели

Чрезмерное употребление алкоголя в Новый год может привести к рассеянности и снижению внимания в течение двух недель, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Чрезмерное употребление алкоголя вызывает не только острое опьянение, но и объективные нарушения когнитивных функций (ухудшение внимания, рабочей памяти и способности к концентрации), которые могут сохраняться дольше, чем сам период интоксикации. Организм обладает значительными компенсаторными возможностями, и после детоксикации (выведения продуктов распада алкоголя) основные функции, включая когнитивные, у здорового человека восстанавливаются в течение дней или, максимум, 1-2 недель при очень тяжелом отравлении», – рассказал врач.

Если же после новогодних праздников человек действительно отмечает у себя стойкую рассеянность, «туман в голове», снижение работоспособности и концентрации внимания на протяжении нескольких недель, – это серьезный повод для комплексной оценки состояния здоровья, а не для списания симптомов исключительно на алкоголь.

«Среди причин такого состояния можно предположить несколько вариантов.

Например, если эпизод в Новый год был кульминацией длительного периода регулярного употребления (например, всего декабря), то мы говорим не об изолированном случае, а об обострении хронической интоксикации. Восстановление в таком случае требует значительно больше времени и специализированной помощи. Алкогольная интоксикация могла спровоцировать или усугубить течение других состояний: тревожного или депрессивного расстройства, нарушений сна, синдрома хронической усталости, эндокринных, сосудистых и метаболических нарушений. Всё это может напрямую влиять на когнитивную сферу», – отметил доктор.

