Новости. Общество

В части Франции перестали ходить поезда из-за погоды

BFMTV: поезда не ходят во французской Нормандии на фоне циклона Горетти
Движение поездов в регионе Нормандия во Франции полностью остановили на фоне циклона Горетти, который обрушился на страну 9 января вечером. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на французскую национальную компанию железных дорог (SNCF).

«Движение сильно нарушено, и многие маршруты не функционируют в регионах, пострадавших от шторма. Движение поездов полностью приостановлено по всей Нормандии, прогнозируется «очень постепенное возобновление движения во второй половине дня» 10 января», — отмечается в материале.

В соседнем с Нормандией регионе О-де-Франс движение поездов также практически приостановлено. Будет функционировать только маршрут для скоростных поездов между Парижем и Лиллем.

BFMTV указывает, что порывы ветра, сопровождавшие циклон Горетти, достигли скорости 213 км в час в департаменте Манш на северо-западе страны.

До этого сообщалось, что во Франции около 380 тыс. домов остались без электроснабжения из-за циклона «Горетти».

Ранее «Роскосмос» показал спутниковые снимки циклона, который принес в Москву «снежный армагеддон».

