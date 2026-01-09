Размер шрифта
Россиян в январе ждут три рабочие недели

В январе жители России будут работать всего три недели. Об этом рассказал в интервью РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Она напомнила, что первая рабочая неделя начнется 12 января.

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру» для агентства, трудиться в новогодние праздники собирались 36% граждан, из них 16% — на основном месте, 13% — совмещать первую работу и подработку, а 7% — только подработать.

В 2026 году новогодние каникулы стали одними из самых длинных и продлятся 12 дней — с 31 декабря до 11 января включительно.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предположила, что новогодние каникулы в 2027 году, вероятно, будут почти такими же продолжительными, как и в 2026-м, при этом общее число рабочих дней может немного вырасти.

По словам парламентария, в 2026 году предусмотрено 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных, тогда как в 2027 году ожидается 249 рабочих дней и 116 дней отдыха.

Ранее россияне рассказали, достаточно ли им новогодних праздников для отдыха.

