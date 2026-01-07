Как в России отметили Рождество

В ночь на 7 января православные россияне встретили Рождество. Праздник традиционно начался с торжественной литургии — служба прошла в тысячах храмов по всей стране от Камчатки до Калининграда.

Патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, на которое собрались тысячи верующих, началось за час до полуночи и продолжилось до утра.

С Рождеством россиян поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отметив, что Христос — «не абстрактная идея и не безразличная сила, а живой, любящий, милующий отец».

«Какими бы тревожными, непредсказуемыми, трудными и безысходными ни казались подчас обстоятельства нашей жизни, Христос был и неизменно будет нашим Спасителем. Он и есть тот самый единственный и неиссякаемый источник всех благ. Несокрушимое основание, опираясь на которое только и возможно созидать настоящую, исполненную непреходящего смысла и достоинства человеческую жизнь», — добавил патриарх.

Как россияне отметили один из главных христианских праздников — в галерее «Газеты.Ru».