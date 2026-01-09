Размер шрифта
Стало известно о прицельной атаке ВСУ на один регион России

РИА Новости: ВСУ за сутки нанесли 98 ударов по Херсонской области
Roman Chop/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день нанесли 98 ударов из ствольной артиллерии и БПЛА по левому берегу Днепра в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника, под огонь попали 11 населенных пунктов региона, в том числе Новая Каховка, Алешки, Горностаевка, Красное, Райское и другие. В течение светлого времени суток противник нанес 62 удара по левому берегу Херсонской области. 22 обстрела было зафиксировано в ночное время, уточнили в экстренных службах.

8 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ совершили попытку массированного пролета более 70 ударных дронов через регион. По его словам, украинские войска пытались атаковать ночью, однако эта атака была сорвана российскими военными. Сальдо рассказал, что атаку отразили расчеты противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Днепр» , сбив 18 вражеских дронов самолетного типа. Остальные БПЛА, как уточнил губернатор, были ликвидированы средствами ПВО других регионов. Потерь среди гражданского населения и военных нет, добавил он.

Ранее в МО рассказали о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины.

