Mash: в Татарстане ребенок 40 минут просидел один в машине на холоде

В Татарстане в закрытой машине на парковке обнаружили ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел у торгового центра «Парк Хаус» в городе Казани. Сотрудники Госавтоинспекции, патрулируя территорию, обратили внимание на припаркованный автомобиль и решили его проверить. Внутри они обнаружили ребенка, который находился в салоне один. Сообщается, что малолетний просидел в машине один 40 минут. Судя по кадрам с места происшествия, в это время на улице было холодно.

Полицейские вместе с ребенком дождались возвращения его матери. Женщину доставили в отдел полиции для разбирательства. В ее отношении составили административный протокол за нарушение правил остановки.

До этого россиянка шесть часов сидела с младенцем в машине, чтобы не отдавать ее приставам. До этого она взяла в банке 850 тыс. рублей и оформила кредит в микрофинансовой организации, но ни разу не платила, скрываясь от приставов.

