Стало известно, когда Долина передаст ключи от проданной квартиры

Певица Лариса Долина намерена передать ключи от квартиры в столичном районе Хамовники, которую у нее купила Полина Лурье, во второй половине дня 9 января. Об этом ТАСС заявила адвокат артистки Мария Пухова.

«Передача ключей от квартиры Долиной запланирована на сегодня, 9 января, на вторую половину дня», — отметила она.

Адвокат Светлана Свириденко, которая представляет интересы покупательницы квартиры, не назвала время и место передачи ключей от спорного жилья.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

На этой неделе Долина нарушила свое обещание 5 января передать проданную квартиру Полине Лурье. Однако 8 января исполнительница, по данным СМИ, окончательно переехала из спорного жилья в Хамовниках. Сторона Лурье пригласила артистку и ее представителей 9 января на передачу ключей. Однако встреча под вопросом, поскольку Долина могла уехать за пределы России.

Ранее на видео попал масштабный переезд Долиной на трех грузовиках.