Новости. Общество

В Москве задержаны более 80 рейсов

В аэропортах Москвы задержаны более 80 рейсов из-за метели
Илья Питалев/РИА Новости

В аэропортах Москвы из-за сильной метели не могут вылететь десятки рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что более 10 рейсов с ночи отменены, среди них — рейсы в Стамбул, Баку, Калининград, Санкт-Петербург и другие города и страны.

По данным канала, из аэропорта Внуково сейчас не могут вылетать более 45 рейсов, из Шереметьево — более 20 рейсов, из Домодедово — более 10 рейсов.

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко сообщил, что Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково в период с 00:00 до 8:00 мск обслужили 135 рейсов на вылет и прилет. В настоящее время службы этих аэропортов работают в усиленном режиме, при этом они имеют все необходимые средства для обслуживания самолетов в условиях непогоды.

Утром 9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москву и область накрыла сильная метель. На юге Московской области за минувшие сутки выпало до 65% месячной нормы осадков, подчеркнул он.

Ранее в Москве из-за снегопада задержали более 70 авиарейсов.

