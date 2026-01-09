Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Гладков рассказал о последствиях ночного ракетного удара ВСУ по Белгородской области

Гладков: 556 тысяч человек остаются без электричества в Белгородской области
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Без электричества в Белгородской области после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«К сожалению, сегодня утро совсем не доброе», — сказал Гладков.

Он также сообщил, что отопление отключили у более 500 тысяч абонентов, без воды остаются почти 200 тысяч человек. По словам губернатора, все аварийные бригады находятся на своих местах и устраняют последствия ночного обстрела. Он уточнил, что сроки восстановления инженерных систем будут оценены в ближайшее время.

Противник ударил по Белгородской области в ночь на 9 января. В результате в регионе возникли проблемы с электроэнергией. В частности, без света остались жители Белгорода.

Гладков опубликовал пост об атаке на город в 0:25. Около полуночи он написал, что в Белгороде и Белгородском округе действует режим ракетной опасности. Позже он уточнил, что в результате ракетного обстрела Белгорода «есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры». По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27582397_rnd_9",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+