Штрафы за перевозку детей без автокресла удвоились в России

В России выросли штрафы за перевозку детей без автокресел

В России с 9 января 2026 года ужесточена ответственность за нарушения правил дорожного движения, связанные с перевозкой детей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция России».

«В частности, нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, с сегодняшнего дня влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5 тыс. рублей (ранее – 3 тыс. рублей)», — отмечается в сообщении.

После внесения поправок в часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) должностных лиц за нарушение правил перевозки детей будут штрафовать на 50 тыс. рублей вместо прежних 25 тыс. рублей, для юридических лиц предусмотрен штраф в 200 тыс. рублей вместо прежних 100 тыс. рублей.

ПДД предписывают перевозить детей на автомобилях с использованием специальных удерживающих устройств — детских автокресел.

Самозанятых водителей такси за перевозку детей без кресел будут штрафовать на 50 тыс. рублей, как должностных лиц. Индивидуальные предприниматели приравнены к юридическим лицам.

