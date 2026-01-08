Размер шрифта
«Законные боевые цели». Захарова предостерегла Запад от размещения войск на Украине

Захарова сообщила, что военные объекты Запада на Украине станут законными целями
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Размещение на территории Украины в рамках парижской декларации военных подразделений и объектов западных стран Москва воспримет как интервенцию, предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, солдаты и инфраструктура НАТО станут законными боевыми целями российских военных. В Госдуме подчеркнули, что Запад «подложил свинью» украинскому народу, перед которым «забрезжила надежда на мир».

Развертывание на Украине армейских подразделений и военной инфраструктуры стран Запада будет рассматриваться как интервенция. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя подписание Киевом, Лондоном и Парижем декларации, согласно которой на Украине планируется создать военные базы стран НАТО и построить там объекты для хранения вооружений.

«Размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы. Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил РФ», — предупредила она.

Официальный представитель МИД России назвала трехсторонний документ «крайне далеким от мирного урегулирования», который «нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта». Захарова обратила внимание, что стержневой элемент декларации — размещение на украинской территории «многонациональных сил». Кроме того, в документе говорится о продолжении сращивания военно-промышленных комплексов Украины и стран НАТО, подчеркнула она.

По словам Захаровой, планы Украины и «коалиции желающих» становятся «все более опасными и разрушительными для будущего европейского континента и его жителей».

Мирное решение конфликта возможно исключительно на основе устранения его первопричин, это будет достигнуто либо политико-дипломатическим путем, либо в рамках специальной военной операции, в ходе которой инициатива на поле боя полностью удерживается Вооруженными силами РФ, добавила Захарова.

Встреча «коалиции желающих» прошла в Париже 6 января. Участниками саммита стали лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. На встрече также присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева и договорились о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины.

После саммита Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании на Украине многонациональных сил в случае заключения мирного соглашения. По информации The Times, Великобритания и Франция готовы отправить на Украину до 15 тысяч военных.

«Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное мирное соглашение с Россией. И все это невозможно без согласия Москвы, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки», — объяснил канцлер Германии Фридрих Мерц.

США не стали подписывать в Париже совместное заявление о предоставлении гарантий безопасности Украине. Однако сейчас двусторонний документ Киева и Вашингтона «фактически готов» к подписанию на высшем уровне, заявил Зеленский в Telegram-канале. Содержание соглашения он раскрывать не стал.

«Подложили свинью» украинскому народу

Депутат Госдумы Леонид Ивлев согласился с тем, что декларация «коалиции желающих» о размещении иностранных войск на Украине — это попытка интервенции. Документ подтверждает нежелание Западной Европы стремиться к миру, подчеркнул он.

«Коалиция желающих» фактически подписала декларацию о войне до последнего украинца, пытаясь осуществить интервенцию. Но интервенция стран НАТО на Украину недопустима и иллюзорна», — отметил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Подписание этой декларации «обнуляет процесс мирных переговоров», считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, гарантии безопасности для Украины не должны идти в ущерб российским национальным интересам.

«Британский премьер «подложил свинью» украинскому народу, перед которым забрезжила надежда на мир <…> Cбрасывают в пропасть мирные переговоры, стремясь похоронить эту идею в принципе», — заметил он.

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал декларацию «опасной ересью», которая «не отвечает реалиям и тенденциям, происходящих в мире». Россия воспримет «агрессивные решения» как «очередную вероломную интервенцию и вмешательство в ее внутренние дела», добавил он.

