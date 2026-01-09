В Госдуме раскрыли последствия удара «Орешником» по Украине

Массированный удар ВС РФ по территории Украины нанес серьезнейший урон военно-промышленному комплексу (ВПК) республики. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Жесткий и тяжелейший удар нанесли наши войска по объектам Украины, потому что использовалось серьезное оружие с серьезным тротиловым эквивалентом. Не ядерное, естественно, но оно точно поразило цели. Например, газохранилища во Львовской области.», — заявил Колесник.

При этом он заметил, что Россия не собирается «замораживать гражданское население Украины», поскольку «это не наши методы». Речь идет о серьезнейшем уроне военно-промышленному комплексу, подчеркнул парламентарий.

По его словам, ВС РФ нанесли урон предприятиям, которые «действительно являются критическими» и снабжают ВПК Украины.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года. В МО заявили, что все цели удара были достигнуты. В частности, ВС РФ поразили цеха по производству беспилотников, которые использовались во время налета на резиденцию Путина, а также энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного (ВПК) комплекса Украины.

