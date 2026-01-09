«Не дайте им уйти»: как Россия отбила заложников у чеченских террористов в Кизляре

Обстановка в Кизляре после того, как боевики вместе с заложниками покинули город, 1996 год

В январе 1996 года чеченские сепаратисты совершили рейд в соседний Дагестан, чтобы уничтожить российский аэродром. Задумка провалилась, и тогда боевики решили пойти по сценарию Буденновского теракта: захватить местную больницу и начать торговаться за жизни заложников. Однако наученная горьким опытом Россия на это не пошла: большую часть заложников удалось спасти в обмен на шанс для террористов отступить, а остальных освободили силовым путем. О рейде боевиков на Кизляр и о том, как они все-таки сумели прорваться обратно в Чечню, — в материале «Газеты.Ru».

Захлебнувшаяся атака

После того, как летом 1995 года чеченские боевики захватили больницу в Буденновске и разменяли ее освобождение на переговоры, между федеральными войсками и сепаратистами номинально установилось перемирие. На практике, однако, это был не мир и не прекращение огня, а отказ от полномасштабных наступательных действий. Регулярные обстрелы, стычки, рейды и небольшие продвижения войск никуда не делись.

Но армия «Чеченской республики Ичкерия» не была армией в традиционном понимании этого слова — с единоначалием, генштабом, цепочкой командования, доктринами и профессиональным офицерским корпусом. Она была рыхлым конгломератом полевых командиров. С этим связана историческая загадка: ведь пропаганда нередко представляла чеченцев как первобытных «диких горцев», но сам Джохар Дудаев был советским генералом от авиации, а Аслан Масхадов — исламист и главный радикал — в прошлой жизни был офицером-артиллеристом, секретарем парткома, служил в Венгрии и уволился со службы в звании полковника. Однако воссоздать советскую систему командования, при всех ее недостатках, мятежники не смогли и, видимо, даже не пытались.

Расположение федеральных войск РФ, 1996 год Юрий Тутов/РИА Новости

Поэтому по инициативе полевого командира Масхадова ичкерийцы предприняли серию дерзких атак, грубо нарушавших перемирие. В декабре 1995 года боевики чуть было не отбили у федеральной армии Гудермес, а 9 января 1996 года была предпринята крупная операция, вышедшая далеко за рамки ведущегося обмена ударами. Силы, примерно эквивалентные двум пехотным ротам, направились в соседний с Чечней Дагестан, двигаясь на автомобилях в составе мобильных групп. Целью атаки был пограничный город Кизляр, где находилась российская вертолетная база.

Поставленная задача вытекала из чеченской неформальной военной доктрины: уничтожить как можно больше вертолетов, захватить оружие и взять как можно больше пленных для торговли и переговоров. Эту задачу боевики с треском провалили: аэродромная охрана ждала нападавших и, несмотря на малую численность и отсутствие всякого ореола военной элиты, нападение отразила.

Ичкерийцы попытались перенести направление удара на военную часть № 3693, расположенную у городской окраины. Однако охранявшие ее бойцы внутренних войск заранее заняли удобные позиции и без предупреждения расстреляли первую приблизившуюся машину. Тогда, отчаявшись и ожидая скорого прибытия подкрепления к федеральным силам, боевики решили вернуться к доказавшей свою эффективность стратегии и заняли оборону в местной больнице.

Больница в Кизляре после ухода боевиков с заложниками, 1996 год Юрий Тутов/РИА Новости

Буденновска-2 не вышло

Полностью повторялся Буденновский сценарий. По улицам меж домов ходили боевики и набирали пленных — местных мирных жителей, женщин и детей. Около двух тысяч человек сгоняли в больницу в качестве заложников для будущих переговоров с московскими властями. Местная милиция местами успешно оказывала сопротивление, но в больнице почему-то оказалось всего три милиционера, причем вооружен был лишь один из них, а двое были стажерами. Сержант милиции Павел Ромащенко, имея лишь пистолет, застрелил одного боевика и попал по еще одному, но в результате был ранен. За это чеченцы милиционера долго пытали, после чего облили бензином и подожгли.

Заминировав больницу с захваченными заложниками, террористы заняли круговую оборону и начали переговоры с председателем Госсовета Дагестана Магомедали Магомедовым. У него они потребовали два «КАМАЗа» и десять автобусов для транспортировки заложников, — то есть людей намеревались увезти в Чечню.

Однако вечером в оперативный штаб федеральных сил, развернутый в отделении милиции, позвонил Михаил Барсуков, — директор ФСБ, верный ельцинец и выходец из телохранителей. Он потребовал, чтобы выход боевиков из города задержали минимум до утра 10 января, но главное — федеральные силы должны сопровождать террористов, либо уничтожить их на месте, но любой ценой не дать уйти.

Неизвестно, как именно шли переговоры дагестанцев с чеченскими террористами, но в итоге те согласились покинуть город на относительно умеренных условиях, взяв с собой лишь сотню заложников, которых обещали отпустить на границе. Ходили слухи, что сыграл фактор похожей северокавказской культуры, — якобы ичкерийцы испугались провоцировать кровную месть со стороны дагестанских семей. Однако было бы странно, если бы неуловимых мстителей с ножами боевики боялись больше, чем Россию с ее авиацией, артиллерией и ФСБ, имевшей агентуру внутри Ичкерии.

Расположение федеральных войск в районе села Первомайское, на границе с Чечней, где укрепились боевики. Подготовка к штурму села, 1996 год Юрий Тутов/РИА Новости

Днем 10 января налетчики покинули город, оставив в нем несколько десятков убитых, но увозя примерно сотню человек. Изначально двигаться планировали по дороге на Хасавюрт, но, не доезжая до него, боевики потребовали изменить маршрут и повернуть на село Первомайское Хасавюртовского района, расположенное в полутора километрах от границы с Чечней.

Так бы налетчики и сбежали с заложниками, если бы у самой границы, близ моста через Терек или прямо на нем, колонну не атаковали ракетными снарядами вертолеты Ми-24. В некоторых сообщениях говорилось, что мост был уничтожен, но относительно мелкокалиберные НУРСы (неуправляемые реактивные снаряды) способны его лишь повредить. Так или иначе, после обстрела колонна развернулась и заняла Первомайское, попутно захватив в плен пару десятков новосибирских омоновцев на придорожном блокпосту .

Началась осада Первомайского, которое к середине января было принято решение штурмовать, не взирая на возможные потери среди заложников. Правда, на улице был густой туман и снегопад, а под ногами — непролазная холодная грязь, так что первые штурмы федеральных войск были отбиты.

В городе после боевых действий, 1996 год Юрий Тутов/РИА Новости

Тогда, согласно воспоминаниям генерала Геннадия Трошева, российские войска прибегли к информационно-психологической операции. 17 января к селу подогнали артиллерию и распустили слухи, что из-за провалившихся штурмов ночью его сравняют с землей.

Трюк сработал, и ночью террористы приняли решение идти на прорыв. Увы, российская армия оказалась не готова к собственной хитрости: боевики атаковали блокирующие силы и, несмотря на понесенные потери, прорвались в Чечню. На их пути оказались лишь малые силы, и два солдата и четыре офицера, включая полковника Стицыну, — начальника разведки 58-й армии.

В Первомайском живыми удалось освободить 82 заложника, 13 погибли в ходе боевых действий или были казнены террористами. Считается, что за всю операцию погибли около 80 российских солдат и сотрудников МВД, хотя точных данных об этом нет.

Исход этого боя трудно оценить. С одной стороны, крупные силы боевиков прорвались из окружения, из которого они по военной логике не могли уйти никак. С другой стороны, заложников удалось освободить силовым путем, не идя ни на какие уступки, кроме мелких и тактических.

Видимо, этот сигнал ичкерийцами был считан, и больше подобных походов в стиле Буденновска они не предпринимали.