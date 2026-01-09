Размер шрифта
В Москве высота снежного покрова превысила 30 см

Синоптик Тишковец: высота сугробов в Москве достигла 31 см
Виталий Белоусов/РИА Новости

Высота снежного покрова в Москве достигла 31 см. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В результате аномальных снегопадов высота сугробов в Москве на главной метеостанции ВДНХ на 9:00 [мск] составляет 31 см, на Балчуге — 30 см, в Тушино — 32 см», — рассказал синоптик.

По его словам, в Московской области самые высокие сугробы — 48 см — наблюдаются в Черустях. В Коломне высота снежного покрова достигла 41 см, в Михайловском — 38 см, в Павловском Посаде и Серпухове — 35 см, Кашире и Наро-Фоминске — 34 см.

Тишковец добавил, что в некоторых частях соседней Владимирской области сугробы выросли до 51 см. Аналогичный показатель в Нижнем Новгороде составил 57 см.

«Снежный покров продолжит расти», — предупредил метеоролог.

Утром 9 января Тишковец заявил о сильной метели в Москве и области. Он обратил внимание, что на юге Московской области за прошедшие сутки выпало до 65% месячной нормы осадков.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко рассказал, что московские аэропорты — Шереметьево, Жуковский, Внуково и Домодедово — продолжают принимать и отправлять самолеты, несмотря на непогоду.

Ранее москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом из-за непогоды.

