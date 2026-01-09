Размер шрифта
Володин рассказал о новом законе, направленном на поддержку семей с детьми

С 2026 года в стаж родителей включают периоды ухода за ребенком до 1,5 лет
С 1 января 2026 года в России действует новый закон, направленный на поддержку семей с детьми. О нем в своем Telegram-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Теперь в страховую стажировку родители будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет — без каких-либо ограничений», — написал он.

До этого одному из родителей, уходящему в декрет, засчитывали в общей сложности не более шести лет, что равнялось сроку ухода за четырьмя детьми.

Также новый закон регламентирует учет стажа. Так, если у женщины рождается двойня, тройня и большее количество детей, периоды декретного отпуска будут учитываться отдельно и суммироваться, следует из сообщения.

Подать заявление на перерасчет пенсии можно в клиентских службах Соцфонда или через Госуслуги, отметил Володин. Тем, кто выйдет на пенсию после 1 января 2026 года, все периоды зачтутся автоматически.

В ноябре 2025 года российский парламент утвердил пакет законов, предоставляющих социальные гарантии матерям, имеющим звание «Мать-героиня», за рождение и воспитание более десяти детей. Законы предусматривают льготы, аналогичные тем, что положены Героям РФ и Героям Труда.

Ранее были названы риски отмены пеней по кредитам для мам в декрете.

