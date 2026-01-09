Размер шрифта
Новости. Общество

Почти 30 россиян застряли во Вьетнаме из-за турагента-мошенницы

МВД: жители Приамурья не могут улететь из Вьетнама из-за мошенничества турагента
УМВД России по Амурской области

В Благовещенске задержали турагента по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.

По версии следствия, турагент обманула не менее 26 человек, которые сейчас не могут вылететь из Вьетнама в Россию, так как у них отсутствуют обратные билеты. В ходе проверки было установлено, что во всех случаях подозреваемая получала от клиентов предоплату за оказание туристических услуг, но свои обязательств не выполняла, либо выполняла частично.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

5 января сообщалось, что более 300 иностранных туристов, включая россиян, застряли на йеменском острове Сокотра в Индийском океане после приостановки авиасообщения.

По данным на 8 января, первая группа россиян, которые какое-то время не могли покинуть остров, вылетела в Саудовскую Аравию. Посольство РФ поблагодарило власти Йеменской Республики и руководство авиакомпании Yemenia Airways за организацию вывозных рейсов, а также Генеральное консульство РФ в Джидде за помощь россиянам в аэропорту прибытия.

Ранее сообщалось, что туроператоры РФ предложат альтернативу взамен Венесуэлы или вернут деньги. 

