В Калининграде из пожара спасли 50 кошек

МЧС: в Калининграде при пожаре в частном доме спасли 50 кошек и одну собаку

В Калининграде сотрудники МЧС спасли при пожаре 50 кошек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Уточняется, что возгорание произошло в частном одноэтажном доме довоенной постройки на улице Ангарской — загорелась ветошь, лежавшая на печке, пламя повредило потолок.

«Прибывшие огнеборцы спасли из здания 50 котов и 1 собаку и ликвидировали возгорание», — говорится в сообщении МЧС.

Как отметили в ведомстве, на месте ЧП работали 15 спасателей и 3 единицы спецтехники. Причины произошедшего устанавливаются.

Накануне в Кемерово из загоревшегося дома спасли почти два десятка собак. По данным ведомства, еще до прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Также в загоревшемся доме находились 17 собак, их спасли сотрудники экстренных служб. Площадь возгорания составила 172 квадратных метра. Всего к его ликвидации привлекли 30 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники.

Ранее в Пермском крае при пожаре на свинокомплексе спасли несколько тысяч поросят.