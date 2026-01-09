Размер шрифта
Двое россиян вошли в топ-5 претендентов на «Везину Трофи» по версии НХЛ

Василевский и Шестеркин попали в топ-5 претендентов на «Везину» по версии НХЛ
Kim Klement Neitzel-Imagn Images/REUTERS

Два российских хоккеиста вошли в пятерку предварительного списка претендентов на награду «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба лиги.

В опросе участвовали 16 журналистов, представляющих Профессиональную ассоциацию хоккейных журналистов.

Лидером списка стал Логан Томпсон из «Вашингтон Кэпиталз», набравший 63 очка. На втором месте расположился Скотт Уэджвуд из «Колорадо Эвеланш» с 57 очками, а третье занял Джейк Эттингер из «Даллас Старз» (33 очка). Четвертое и пятое места в этом списке заняли российские голкиперы Андрей Василевский из «Тампы-Бэй Лайтнинг» (22 очка) и Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» (20 очков).

Андрей Василевский уже является обладателем этого трофея (2021), а Игорь Шестеркин был его финалистом в прошлом сезоне.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

Ранее российский вратарь установил рекорд команды по «сухим» матчам в НХЛ.

