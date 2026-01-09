Внедорожник сбил девочку на переходе в Красноярске и попал на видео

В Красноярске внедорожник Toyota сбил девочку на переходе и попал на видео

На Телевизорной улице в Красноярске водитель внедорожника сбил девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, сегодня в дневное время водитель автомобиля «Тойота», двигался на запрещающий сигнал светофора в районе дома №1 на ул. Телевизорная, где допустил наезд на 11-летнего пешехода, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — отмечается в сообщении.

Пострадавшая девочка госпитализирована для обследования. На кадрах с моментом ДТП видно, что два человека стояли на обочине дороги и начали движение после того, как светофор для автомобилей переключился на красный, а перед зеброй остановились автобус и грузовик. Внедорожник проехал слева от автобуса и сбил ребенка.

