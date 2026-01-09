Из-за циклона «Горетти» почти 400 тысяч домов во Франции остались без света

BFMTV: циклон Горетти оставил без света 380 тысяч домов во Франции

Во Франции около 380 тысяч домов остались без электроснабжения из-за циклона «Горетти». Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на управляющую компанию Enedis.

«Enedis объявляет, что в настоящее время без электричества остаются 380 000 домов, в основном в Нормандии (266 200). Затронуты 21 000 домов в Бретани (регион на северо-западе Франции – ред.), 18 500 в Пикардии (регион на севере республики – ред.) и 13 500 в (регионе – ред.) Иль-де-Франс», — сказано в материале.

По словам специалиста по предотвращению стихийных бедствий Гаэля Мушкета, на устранение последствий непогоды потребуется несколько дней.

По данным канала, в департаменте Манш ветер дул со скоростью более 210 километров в час.

Как сообщает британское издание The Times, циклон «Горетти» настиг и королевство. Там без света остались примерно 50 тысяч домов, сообщила газете энергетическая компания National Grid. В основном отключение электричества коснулось юго-западных районов Британии, уточнили журналисты.

