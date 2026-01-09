Украина срочно созывает Совбез ООН из-за удара России «Орешником»

Украина срочно созывает Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) после удара российского «Орешника» по территории Львовской области. Об этом сообщил глава МИД страны Андрей Сибига в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Россия утверждает, что применила баллистическую ракету средней дальности, так называемую «Орешник», против Львовской области», — написал украинский министр.

По его словам, такой удар вблизи границ Евросоюза и НАТО является серьезной угрозой европейскому континенту. Сибига заявил, что власти Украины по дипломатическим каналам проинформировали США, европейских партнеров и международные организации о деталях этого удара и потребовали от них решительного ответа на действия России.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года. В МО заявили, что все цели удара были достигнуты. В частности, ВС РФ поразили цеха по производству беспилотников, которые использовались во время налета на резиденцию Путина, а также энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного (ВПК) комплекса Украины.

Ранее в ВСУ назвали возможное место запуска российского «Орешника».